Johnny Depp, continua la battaglia legale con Amber Heard: tra i testimoni Elon Musk

Una parata di grandi nomi è pronta a presentarsi nel tribunale della Contea di Fairfax, per testimoniare nella causa di diffamazione da 100 milioni di dollari che coinvolge Johnny Depp e Amber Heard. Il processo inizierà il mese prossimo. Nel caso si superi l'udienza del 24 marzo, saranno chiamati a raccontare la propria versione.

James Franco, Paul Bettany, Elon Musk e i rappresentanti di Walt Disney Company, Warner Bros. - che nel 2020 licenziò Depp da Animali Fantastici - e LAPD si uniranno ad amici, familiari e altri collaboratori dei due attori ed ex coniugi nell'aula del tribunale della Virginia.



In occasione del processo verrà resa pubblica anche la corrispondenza privata di Depp e Heard con alcune delle più grandi star e personaggi di potere di Hollywood.

Tutto è iniziato dalla causa di diffamazione presentata da Depp nei confronti di Heard nel marzo 2019 a causa di un editoriale del Washington Post sulla presunta violenza domestica che l'attrice avrebbe subito dalla star di Pirati dei Caraibi. Il processo dovrebbe iniziare l'11 aprile.



Depp nel frattempo ha perso la causa di diffamazione nel Regno Unito intentata contro il tabloid The Sun, che l'aveva definito 'picchiatore di mogli'.

La stampa è pronta a raccontare ogni dettaglio della querelle giudiziaria che sembra non finire mai.



Tra le ultime dichiarazioni rilasciate ai media sul difficile periodo trascorso, Johnny Depp si è espresso anche contro la cancel culture, definendola 'fuori controllo'.