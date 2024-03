Johnny Depp si congratula con Robert Downey Jr dopo l'Oscar: 'Il mio grande amico'

La vittoria di Robert Downey Jr agli Oscar 2024, premiato con la statuetta al miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Oppenheimer di Christopher Nolan, è stata celebrata anche da un fan d'eccezione: la superstar Johnny Depp.

"Proviamo di nuovo... congratulazioni al mio caro amico", ha scritto Johnny Depp in una didascalia posta sotto due foto pubblicate tramite le storie di Instagram, con gli scatti che ritraggono i due attori faccia a faccia sul tappeto rosso di un'edizione degli Oscar di qualche anno fa. Le due star non hanno mai recitato insieme in un film, ma nel corso della loro lunghissima carriera a Hollywood hanno frequentato ovviamente molti degli stessi ambienti e sono 'cresciuti insieme' decennio dopo decennio.

La vittoria di Robert Downey come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Oppenheimer è arrivata alla sua terza nomination all'Oscar: in precedenza, infatti, la star di Iron Man aveva ricevuto una candidatura come attore non protagonista per il suo ruolo nella commedia del 2008 Tropic Thunder e una nomination come miglior attore nel 1993 per aver interpretato la leggenda del cinema Charlie Chaplin nel film Charlot del 1992. "Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l'Academy, in quest'ordine", ha scherzato Robert Downey Jr durante il suo discorso di accettazione domenica, l'ennesimo di una stagione dei premi che lo ha visto assoluto protagonista in varie competizioni. “Vorrei ringraziare la mia veterinaria – intendevo mia moglie – Susan Downey laggiù. Mi ha trovato che ero un cucciolo ferito, e mi ha riportato in vita: ecco perché sono qui oggi. Grazie."

