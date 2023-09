Johnny Depp si conferma uomo Dior: 'Sono stati sempre al mio fianco'

Johnny Depp non tornerà in Pirati dei Caraibi, l’attore non ha ancora smaltito la pessima pubblicità dovuta al suo processo contro Amber Heard. L’interprete di Jack Sparrow è stato abbandonato da quasi tutti, tranne che da Dior, che Depp ha pubblicamente ringraziato.

In un’intervista a SCMP Johnny Depp ha dichiarato: “Per me è diventata una partnership personale, una collaborazione. Lavoro con loro da un po' di tempo. Naturalmente, si sviluppa un rapporto personale con le persone e si mantengono rapporti stretti. Sono rimasti con me in ogni singolo secondo e questo ha alzato di molto la posta in gioco per me: si sono fidati di me, hanno creduto in me e hanno continuato a farlo nel tempo. Questo gesto è così nobile e così raro!”

L’attore ha dimostrato profonda gratitudine nei confronti del marchio, che non lo ha mai abbandonato, neanche nei momenti peggiori della sua vita:

“Non sono mai stato così commosso e orgoglioso di aver avuto questo sostegno. Nessuno lo fa, Dior invece l’ha fatto, ringrazio ogni singola persona coinvolta che ha deciso di fidarsi di me e di starmi accanto dal basso verso l'alto e viceversa. Sarò per sempre in debito con loro, sarò per sempre fedele. Loro sono... amico, è Dior! Sono di classe, sono persone davvero di classe. Voglio dire, questa è forza, è classe, è coraggio, è audacia. Per me Dior significherà sempre molto di più del semplice Sauvage.”

L’attore ha saputo rialzarsi dopo il difficile processo che l’ha coinvolto contro l’ex moglie Amber Heard, e adesso è alla ricerca di nuove opportunità ma al difuori del suo vecchio ambiente di lavoro; infatti, Johnny Depp ha dichiarato di non aver più bisogno di Hollywood.