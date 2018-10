Johnny Depp conferma il ritorno di Grindelwald in Animali fantastici 3

In attesa di vederlo protagonista in Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, Johnny Depp ha confermato che riprenderà il ruolo di Gellert Grindelwald anche in Animali fantastici 3. Nel 2016 la Warner Bros. ha lanciato la prima serie di film spin-off della saga di Harry Potter con Animali fantastici e dove trovarli.

Il premio Oscar Eddie Redmayne è il protagonista nel ruolo del magizoologo Newt Scamander. Dal momento che la saga è ambientata decenni prima della narrativa principale di Harry Potter, il franchise presenta personaggi familiari ai fan del maghetto come Nicholas Flamel e un giovane Albus Silente.

Il coinvolgimento di Johnny Depp in Animali fantastici fu accolto con qualche protesta a causa delle polemiche e delle vicende personali che stanno tenendo banco nella vita, anche mediatica, dell'attore nell'ultimo periodo.

Nonostante le proteste, la Warner Bros. non ha indietreggiato e sia David Yates che J.K. Rowling hanno difeso la loro scelta di casting. E Johnny Depp verrà confermato anche per il terzo film della nuova saga.

A Collider, Johnny Depp ha parlato di questa nuova esperienza:"Mi è piaciuto molto, è venuto fuori dal nulla, le possibilità sono infinite in questo mondo. Puoi davvero provare qualsiasi cosa. Quindi non vedo l'ora che arrivi il prossimo capitolo che credo inizieremo a girare a metà del prossimo anno".

Animali fantastici e dove trovarli incassò circa 814 milioni di dollari a fronte di un budget di 180 milioni.

Il cast di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald comprende Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law e Zoë Kravitz. L'uscita del film in Italia è prevista per il 15 novembre.