Johnny Depp, conferenza stampa interrotta da...Amber Heard?! Ecco cosa è successo

La conferenza stampa a San Sebastian in occasione della consegna del premio alla carriera (Donostia Award) a Johnny Depp è stata interrotta oggi dopo che una fonte sconosciuta ha riprodotto una registrazione dell'ex moglie dell'attore Amber Heard in sala tra lo sconcerto generale.

La registrazione era di una dichiarazione rilasciata da Heard fuori dall'Alta Corte di Londra nel luglio 2020 durante la causa per diffamazione intentata da Depp contro il quotidiano britannico The Sun, in cui la corte ha ritenuto che le affermazioni del tabloid secondo cui Depp fosse un "violento" fossero "sostanzialmente vere”.



"È stato incredibilmente doloroso rivivere la rottura della mia relazione, vedere le mie motivazioni, la mia verità messa in discussione e i dettagli più traumatici e intimi della mia vita con Johnny condivisi in tribunale e trasmessi al mondo intero", diceva la registrazione.



Nonostante l'interruzione, la conferenza è ripresa, e l’attore ha parlato anche della cancel culture:



"È una situazione molto complessa, questa cultura dell'annullamento, o questa corsa istantanea al giudizio. Questa cosa è talmente fuori controllo che posso assicurarvi che nessuno è al sicuro. Nessuno di voi. Nessuno al di là di quelle porte. Non è successo solo a me; è successo a tantissime persone donne, uomini, bambini hanno sofferto di vari tipi di spiacevoli inconvenienti e purtroppo ad un certo punto iniziano a pensare che sia normale, ma non lo è.”



Depp è stato anche critico nei confronti dell'attuale produzione di Hollywood: “In questo momento, dopo essere stato in giro per più di 30 anni e aver sperimentato varie cose, imparando il gioco di Hollywood solo per non doverlo giocare, Hollywood non è certamente quella che era. Lo dico da molto tempo: Hollywood ha grottescamente sottovalutato il pubblico".



L’attore si è detto scettico anche sul futuro dei cinema dopo la pandemia: "Questa situazione ha messo le persone nelle loro case con le loro famiglie per lunghi periodi di tempo con un televisore e potevano guardare praticamente qualsiasi film volessero. La maggior parte del mondo ha detto: 'Sai, non è male. Possiamo sederci e guardare questa cosa a casa. Possiamo cucinare dei popcorn', al contrario dell'idea di un ragazzo che guadagna 700 dollari a settimana e vuole portare moglie e figli fuori a cena e al cinema nel fine settimana. Penso che la macchina cinematografica di Hollywood abbia alcuni difetti di progettazione che stanno realizzando adesso. Sono contento di averlo visto arrivare, personalmente".



