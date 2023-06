Johnny Depp compie 60 anni: 'L'America è un cucciolo stupido che può morderti'

Johnny Depp ha tanti ottimi motivi per non amare gli Stati Uniti, alla luce delle recenti vicende private dell'attore: l'ex-Jack Sparrow, che oggi compie 60 anni, ha però da sempre nutrito sentimenti non particolarmente positivi nei confronti degli USA, come ci ricordano alcune sue vecchie dichiarazioni in merito.

Facciamo un salto indietro nel tempo fino ai primi anni 2000, quando la star di The Idol Lily-Rose Depp era ancora una bambina: già allora la star di Edward Mani di Forbice parlava in maniera tutt'altro che adulatoria degli Stati Uniti, definendoli come qualcosa di molto simile a un cucciolo stupido e potenzialmente pericoloso.

"L'America è stupida. È come un cucciolo stupido con dei denti grandi che può morderti e farti male, diventare aggressivo. Mia figlia ha quattro anni, mio figlio uno. Vorrei che loro vedessero l'America come un giocattolo, un giocattolo rotto. Mi piacerebbe che la studiassero, che vi dessero un'occhiata, ma che poi comprendessero questa cosa e se ne allontanassero" furono all'epoca le parole di un Johnny Depp dal dente già parecchio avvelenato.

Un sentimento che immaginiamo non sia cambiato particolarmente, visto a maggior ragione il modo in cui si sono deteriorati i rapporti tra Hollywood e il nostro Johnny; lo stesso Depp, d'altronde, ha recentemente ribadito di non aver alcuna intenzione di tornare a parlare di Hollywood e di possibili boicottaggi nei suoi confronti.