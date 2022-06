Johnny Depp compie 59 anni: 'Disney era scettica sulla mia versione di Jack Sparrow'

Di Johnny Depp si è parlato e ancora si parla decisamente abbastanza in questi giorni, con il processo ad Amber Heard a tener banco sulle prime pagine delle testate di tutto il mondo: nel giorno del compleanno della star di Edward Mani di Forbice, però, noi vogliamo concentrarci unicamente sulla storia di uno dei suoi tanti personaggi memorabili.

Nato il 9 giugno del 1963, Depp spegne infatti oggi le sue prime 59 candeline: "Sono nato in Kentucky, mia madre era una donna difficile, era capace di essere crudele con chiunque, soprattutto con la sua stessa famiglia. Abusi fisici, ma anche verbali, insulti, bullismo e prese in giro erano all'ordine del giorno. A Hollywood ci sono finito per caso. Avevo 20 anni e facevo il musicista a Los Angeles, ma la band si sciolse e io dovevo pagare l'affitto. Il mio amico Nicolas Cage un giorno mi disse: 'Perché non incontri il mio agente? Potresti farcela'" sono le parole con cui l'attore raccontò la sua iniziazione al mondo del cinema.

Per quanto riguarda Jack Sparrow, invece, Depp spiega: "All'improvviso, mi ritrovai sulla strada della recitazione e da un film ne seguirono molti altri, fino a uno dei ruoli a cui sono più affezionato. Nel 2003 mia figlia aveva 4 anni e io non facevo altro che guardare cartoni animati insieme a lei. Quando ricevetti la sceneggiatura da Disney decisi di utilizzare i parametri tipici dei cartoni in questo personaggio chiamato Capitan Jack Sparrow. Riusciva sempre a farla franca e come in un cartoon poteva fare cose che nessun uomo normale può fare. La mia versione lasciava scettica la Disney, ma mi presi la piena responsabilità perché ci credevo. Jack Sparrow è unico e continuerà a fare parte di me accompagnandomi per sempre. È un tipo leale e io non smetterò di portarlo ovunque nella mia valigia!"

L'impressione, come ben saprete, è che difficilmente rivedremo il buon Jack Sparrow solcare i mari in un nuovo Pirati dei Caraibi: proprio come il nostro Johnny, però, noi porteremo sempre nel cuore quello che resta senza dubbio uno dei personaggi più iconici degli ultimi 20 anni di cinema! Tornando alle questioni di cronaca, intanto, ecco cos'ha detto un portavoce di Amber Heard sul comportamento dei legali di Johnny Depp.