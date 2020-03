Johnny Depp come Joker in The Batman? A Kevin Smith piace questo elemento

Tra rumor e fanart varie, negli ultimi giorni il nome di Johnny Depp è stato spesso accostato al ruolo del Joker, e secondo alcuni non è da escludere la possibilità che faccia una comparsata in The Batman di Reeves. Adesso, Kevin Smith ne parla durante il suo podcast, e dice la sua al riguardo.

Johnny Depp in The Batman? Nei panni del Joker?

"C'è questo rumor stratosferico che circola che vorrebbe Johnny Depp in trattative come il Joker nel Batman di Matt Reeves. Ora, questa è onestamente la prima volta che si sente parlare anche solo della possibilità che Joker possa apparire in The Batman, a seguito del Joker di Joaquin Phoenix che gli è valso anche un Oscar e ha fatto un sacco di soldi. Joaquin è stato grande, ma sembra proprio che questa sia diventata una parte da Oscar. Ma dopotutto, chi non vorrebbe interpretare il Joker? Heath Ledger ci ha vinto l'Oscar, Joaquin Phoenix ci ha vinto l'Oscar, e di tutti gli attori lì fuori che potrebbero essere anche solo potenzialmente considerati per il ruolo, Johnny Depp è in realtà dannatamente perfetto!" commenta entusiasta Kevin Smith.

Ma se alla fine è di questo che si tratta, un semplice rumor, come ribadisce lui stesso, bisogna concedere che non sarebbe affatto male vedere Johnny nella parte "Dovete ammettere che ci sarebbe da divertirsi. E tra tutti i ruoli che ha interpretato, il Joker ci starebbe tantissimo".

Effettivamente, queste fanart con Jonny versione Joker sono davvero intriganti...

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe Depp come Joker nel film di Reeves? Fateci sapere nei commenti.