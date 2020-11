Johnny Depp come Jack Sparrow, le 5 scene più divertenti di Pirati dei Caraibi

Il risultato più o meno deludente dell'ultimo Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar ha convinto Disney a rebootare la saga cinematografica prodotta da Jerry Bruckheimer senza Johnny Depp, mitico interprete di Jack Sparrow e vera anima della serie, tant'è che un Pirati dei Caraibi senza di lui è davvero difficile da immaginare.

Che sia complicato o meno dire addio a Depp, comunque, Disney sta procedendo al riavvio con due film: una sorta di sequel-reboot scritto da Craig Mazin (Chernobyl) e uno spin-off con protagonista Margot Robbie e scritto da Christina Hodson (Bumblebee, Birds of Prey).



Dati anche i recenti problemi legati alla figura di Johnny Depp, uscito sconfitto dal processo contro il The Sun e costretto ad abbandonare il ruolo di Gellert Grindelwald nel franchise di Animali Fantastici 3 (sostituito da Mads Mikkelsen), è più che probabile che non rivedremo più il suo Jack Sparrow nella saga, il che ci spinge a stilare una classifica delle 5 scene più divertenti che lo hanno visto protagonista lungo tutti e cinque i film finora prodotti.



Eccole:



PIRATI DEI CARAIBI - OLTRE I CONFINI DEL MARE: Jack vs Angelica



PIRATI DEI CARAIBI - LA MALEDIZIONE DEL FORZIERE FANTASMA: La fuga dai cannibali



PIRATI DEI CARAIBI - LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA: "Ricorderete questo giorno..."



PIRATI DEI CARAIBI - LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA: Jack vs William



PIRATI DEI CARAIBI - LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA: L'entrata in scena di Jack Sparrow.



Ce ne sarebbero molte altre da elencare, ma in termini di sequenze di culto, divertenti, scritte divinamente e d'impatto, queste ci sembrano quelle che hanno reso Jack Sparrow... Jack Sparrow.