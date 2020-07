Johnny Depp, clamoroso: mostrata in tribunale la foto con un vistoso occhio nero, guardate

Non abbiamo fatto in tempo a pubblicare un riepilogo di tutte le rivelazioni scioccanti arrivate da Johnny Depp e Amber Heard durante il processo più chiacchierato delle ultime settimane, che è subito arrivato il momento di un aggiornamento.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, è emersa dall'aula di tribunale una fotografia utilizzata come prova che mostrerebbe i segni delle violenze fisiche subite dalla star di Pirati dei Caraibi: l'immagine, fornita da Deadline, mostra Johnny Depp con un evidente livido appena sotto l'occhio sinistro, e stando alla testimonianza risalirebbe al 2016.

Il capo della sicurezza di Depp, Sean Bett, ha affermato che l'immagine mostra una ferita causata da Amber Heard. "Il signor Depp mi ha detto che la signora Heard lo aveva schiaffeggiato un paio di volte sul viso", ha dichiarato sotto giuramento. In qualità di testimone, Bett ha aggiunto di aver lavorato per la coppia "come guardia del corpo fissa" durante la loro relazione e che in questo lasso di tempo "non ho mai visto tagli, lividi o altre ferite sulla signora Heard".

Ha aggiunto: "Al contrario, nel corso della relazione tra il sig. Depp e la sig.ra Heard, la sig.ra Heard ha più volte assalito sia verbalmente che fisicamente il sig. Depp. In molte occasioni, ho assistito alle sue sfuriate contro il sig. Depp, e lo stesso sig. Depp mi ha anche detto in diverse occasioni che la sig.ra Heard lo aveva maltrattato fisicamente. Era molto comune, nell'arco di tutta la relazione, che il sig. Depp chiedeva a me o ad altri membri del suo team di sicurezza di portarlo via dalla sig.ra Heard, a causa del suo comportamento, e ci chiedeva di accompagnarlo in un'altra dimora. Questo è successo in così tante occasioni che non è possibile per me ricordarle tutte in dettaglio. Tuttavia, lo descriverei come un ciclo ricorrente di abusi, ma da parte della sig.ra Heard nei confronti del sig. Depp".

Per altri approfondimenti ecco perché Winona Ryder e Vanessa Paradis non dovranno testimoniare.