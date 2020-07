Johnny Depp clamoroso sul consumo di droghe: 'Cominciai quando avevo 11 anni'

Entra nel vivo la causa intentata da Johnny Depp alla casa editrice del The Sun, il tabloid inglese che nei mesi scorsi aveva accusato l'attore di aver ripetutamente picchiato l'ex-moglie Amber Heard in seguito ad alcuni litigi.

Nel corso dell'udienza tenutasi a Londra sono stati vari i temi affrontati inerenti alla vita dell'ormai ex-coppia di Hollywood, con Depp che ha negato insistentemente gli schiaffi che secondo l'accusa avrebbe più volte assestato alla star di Aquaman.

L'attore, però, non ha negato di aver fatto spesso consumo di droghe ed ha anzi ammesso di aver cominciato in tenera età, quando era ancora poco più di un bambino: "Ero molto giovane. Non era un momento particolarmente stabile della mia vita famigliare. Mia madre mi chiedeva di andare a prendere le sue pillole per i nervi. Avevo circa 11 anni. Quelle pastiglie la calmavano e così ne presi una. Il mio uso di droghe è cominciato così. Scoprii presto che droga e alcol erano le uniche cose che mi facevano tenere sotto controllo il dolore" ha raccontato Depp.

La star di Pirati dei Caraibi ha anche ammesso di aver fatto fumare marijuana alla figlia Lily-Rose quando questa aveva soltanto 13 anni. Depp ha poi continuato a parlare della difficile vita di coppia con Amber Heard, raccontando di quando l'ex-compagna avrebbe defecato nel loro letto.