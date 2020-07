Johnny Depp, Charlize Theron, Beckham: la Puglia è la meta preferita dei vip

Un po' per vacanza, un po' per lavoro, un po' per esserci. Sono questi tre elementi ad aver convinto alcune delle star più amate di Hollywood come Johnny Depp, Charlize Theron e David Beckham a raggiungere la splendida Lecce, nella soleggiata e meravigliosa Puglia, dove si terrà un grande evento di moda.

La provincia pugliese è infatti stata scelta da Dior per la presentazione della nuova collezione Cruise 2021, sfilata che si terrà in Piazza Duomo domani, 23 luglio. La serata e l'evento sono ovviamente blindatissimi e non mancheranno altre star importanti del Jet Set internazionale oltre ai nomi sopracitati, che sono i volti più famosi della nota firma dell'alta moda.



Già dalla Puglia sono arrivate in questi giorni le immagini via social di Chiara Ferragni e del marito Fedez, ed è dato praticamente per certo anche l'arrivo della super modella Bella Hadid. Johnny Depp non è ancora assicurato ma dovrebbe esserci, essendo il volto principale della fragranza Dior Sauvage. Sicura anche la presenza di Dolce e Gabbana e di Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, che sarà parte integrante dell'evento.



Beckham e la moglie Victoria hanno invece scelto la Puglia solo per vacanza e non parteciperanno all'evento Cruise 2021, almeno non ufficialmente. Magari una capatina a Piazza Duomo potrebbe uscirci, data l'importanza della presentazione.