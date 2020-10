Johnny Depp, la cantante Sia difende la star: 'Con Amber Heard è lui la vittima'

La causa per diffamazione intentata da Johnny Depp nei confronti di Amber Heard riprenderà nel maggio 2021, ma intanto la battaglia tra i due continua a colpi di accuse e dichiarazioni. La star di Pirati dei Caraibi chiede 50 milioni di dollari per un articolo del Washington Post in cui l'ex moglie si definiva vittima di violenze domestiche.

L'attrice di Aquaman, dal canto suo, ha fatto causa a Depp per 100 milioni di dollari, accusandolo di aver orchestrato una campagna diffamatoria nei suoi confronti.

Una inaspettata manifestazione di vicinanza nei confronti dell'attore è giunta nei giorni scorsi dalla cantante Sia, che è intervenuta nel dibattito dal suo profilo Twitter. "Voglio solo mostrare pubblicamente il mio sostegno a Johnny Depp" ha scritto. "Voglio dire, mi piacerebbe che si desse una ripulita e la smettesse con certa roba, ma è chiaramente la vittima dopo aver ascoltato quei nastri."

La cantante, nota per brani come The Greatest, si riferisce con ogni probabilità alle registrazioni audio trapelate online lo scorso febbraio, in cui Amber Heard ammette di aver picchiato il suo ex in passato, mentre i due discutevano dei loro problemi coniugali.

Johnny Depp e Amber Heard si sono separati nel 2016 dopo un burrascoso matrimonio durato 15 mesi e segnato, secondo quanto sostiene l'attrice, dalla condotta violenta del marito.