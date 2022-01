Johnny Depp, Brian Cox corregge il tiro:'Non manco di rispetto a nessuno'

Negli ultimi anni l'immagine di Brian Cox è inevitabilmente associata allo spietato patriarca di Succession ma nella vita reale non sembra che l'attore si stia impegnando molto per offrire un'immagine più tenera di sé. Nel suo recente libro, Cox ha usato termini poco simpatici nei confronti di diversi colleghi, tra cui Johnny Depp.

Cox ha definito Johnny Depp 'esagerato e sopravvalutato'. Dichiarazioni che sono diventate inevitabilmente virali e ora l'attore è tornato sull'argomento, cercando di spiegare meglio il suo punto di vista.



"Ciò di cui alcune persone mi hanno accusato è stata la mia mancanza di rispetto, e davvero non manco di rispetto a nessuno coinvolto in questa professione perché so quanto sia difficile. Potrei avere delle riserve sul loro talento, ma di certo non gli manco di rispetto. E le mie riserve su Johnny Depp sono minime, assolutamente minime. Penso che a volte sia esagerato ma in realtà penso che abbia anche fatto un lavoro considerevole. Alcuni dei suoi lavori sono stati davvero straordinariamente buoni" ha dichiarato Cox.



In un'intervista ha raccontato di aver rifiutato il ruolo di governatore in Pirati dei Caraibi, assegnato in seguito a Jonathan Pryce.

Brian Cox ha rifiutato un ruolo in Game of Thrones e avrebbe potuto interpretare Malocchio Moody in Harry Potter, come da lui stesso ammesso nella chiacchierata con la stampa, spiegando i motivi per i quali ha deciso di indirizzare diversamente la propria carriera.



Nonostante queste scelte, Brian Cox è uno degli attori più rispettati a livello internazionale in campo cinematografico, televisivo e teatrale. Negli ultimi anni ha interpretato Logan Roy nella serie Succession su HBO.