Johnny Depp e Brad Pitt saranno in Beetlejuice 2? Il rumor spiegato bene

Johnny Depp sarà davvero in Beetlejuice 2? L'atteso sequel Beetlejuice Beetlejuice uscirà il 5 settembre in Italia ma in questi giorni si stanno rincorrendo interessanti indiscrezioni relative ad una possibile reunion tra la star e il regista Tim Burton.

Tutto è iniziato alcuni giorni fa quando sono emerse le prime reazioni a Beetlejuice 2, che stando alle fonti è stato protagonista di una recente proiezione di prova: dalla sala non sono emersi solo elogi a Tim Burton, a quanto pare tornato in splendida forma e con un sequel molto 'tattile' e realizzato con tanti effetti di scena reali al posto della CGI, ma anche alcune indiscrezioni che, senza fare spoiler, hanno parlato del cameo di un attore molto famoso in Beetlejuice 2.

Di conseguenza, ovviamente, molti fan hanno subito pensato a Johnny Depp, soprattutto considerati i trascorsi con il regista Tim Burton, con il quale ha lavorato a film come Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato, Sweeney Todd, Alice in Wonderland, Dark Shadows e La sposa cadavere. Al momento non ci sono indicazioni più concrete di queste, ma vale anche la pena notare che Johnny Depp non faceva parte del cast del film originale del 1988 e che la star non lavora insieme al regista da 12 anni.

Un'altra possibilità per il cameo di questo 'attore molto famoso' potrebbe essere Brad Pitt: ricordiamo, infatti, che la star di C'era una volta a Hollywood è produttore esecutivo del film, e chissà che non si sia ritagliato uno dei suoi celebri camei a sorpresa in stile Deadpool 2.

Vi terremo aggiornati. Per altri contenuti scoprite dove è stato girato Beetlejuice 2.

