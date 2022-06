Johnny Depp, l'avvocato Vazquez: 'Mi piacerebbe essere interpretata da Salma Hayek'

Con il processo ad Amber Heard ormai alle spalle, i diretti interessati possono finalmente concedersi qualche dichiarazione dai toni più leggeri (almeno per quanto riguarda il team di Johnny Depp, ça va sans dire). Ecco, dunque, saltar fuori le prime voci riguardo un possibile film sullo scontro tra gli ex-coniugi.

Poche ore dopo l'annuncio dell'uscita di un libro di Amber Heard contenente la versione dei fatti dell'attrice di Aquaman, infatti, l'avvocato Camille Vazquez si è vista chiedere da quale attrice le piacerebbe essere interpretata nell'ambito di un'ipotetica trasposizione sul grande schermo della chiacchieratissima vicenda legale.

"Non lo so, qualche splendida attrice latina... Salma Hayek o Eva Longoria. Ci sono alcune persone che mi hanno detto di trovarmi somigliante a Eva Longoria" sono state le parole dell'avvocato di Johnny Depp. Idee ben chiare, insomma: i nomi ci sono già, per cui qualunque produzione volesse effettivamente rischiare la giocata e portare sul grande schermo la storia della vicenda Depp/Heard farà meglio a tenere a mente le preferenze di Camille Vazquez.

Certo, la domanda che sorge spontanea a quel punto è: chi interpreterebbe Johnny Depp e Amber Heard? Ai posteri l'ardua sentenza, ove mai dovesse concretizzarsi la cosa! Voi, intanto, proponeteci pure le vostre idee nei commenti. Secondo una fonte vicina all'attore, comunque, Depp non starebbe indugiando in festeggiamenti dopo la vittoria in tribunale.