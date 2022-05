Johnny Depp e il suo avvocato Camille Vasquez sono amanti? La legale non risponde

Mentre Amber Heard vuole che le siano riconosciuti i meriti per il lavoro in Aquaman, gli appassionati di gossip che stanno seguendo avidamente il plateale processo in onda in questi giorni sono convinti che Johnny Depp e il suo avvocato Camille Vasquez siano amanti.

L'indiscrezione circola da parecchio tempo, ma nelle scorse ore qualcuno ha effettivamente provato ad interpellare uno dei diretti interessanti, avvicinando l'avvocato Camille Vasquez per chiederle un commento.

Il famoso sito di gossip TMZ ha rivelato che recentemente, mentre lasciava l'aula del tribunale della Virginia sede del processo tra Johnny Depp ed Amber Heard, a Camille Vaquez è stato chiesto da un paparazzo se esiste davvero una storia d'amore con la star della saga di Pirati dei Caraibi. Secondo quanto riferito, Camille Vasquez avrebbe provato a mantenere un atteggiamento il più possibile professionale, senza rispondere verbalmente alla domanda, ma né confermando né smentendo si sarebbe limitata ad un fugace sorriso rivolto all'intervistatore.

Data la gravità del caso di diffamazione in corso (e tenendo conto delle decine di milioni di dollari sul tavolo), è alquanto sorprendente che qualcuno abbia effettivamente avuto l'ardire di chiedere all'avvocato Camille Vasquez delle voci su una relazione con Johnny Depp, ma il paradossale episodio è solo l'ultimo capitolo di una saga assurda che sembra destinata a diventare di giorno in giorno più incredibile.

Per rimanere aggiornati continuate a seguirci; inoltre recuperate la testimonianza della sorella di Amber Heard, arrivata questa mattina.