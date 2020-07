Johnny Depp, per l'avvocato Amber Heard è 'una bugiarda compulsiva'

Giunto ormai alle battute finali, il processo per diffamazione intentato da Johnny Depp nei confronti del tabloid The Sun fa registrare gli ultimi colpi di scena. Mentre la star di Pirati dei Caraibi attende la sentenza, nelle sue dichiarazioni conclusive il suo avvocato David Sherborne ha rivolto nuove accuse al vetriolo ad Amber Heard.

L'ex moglie di Johnny Depp, che nei giorni scorsi a sua volta ha subito nuove accuse, è stata definita da Sherborne una "bugiarda compulsiva", e secondo l'avvocato era lei la personalità violenta all'interno della coppia.

"Dalle grandi questioni ai piccoli punti, la signora Heard si è dimostrata una testimone totalmente inaffidabile e, francamente, una bugiarda compulsiva, e non lo dico a cuor leggero" ha dichiarato l'avvocato davanti alla corte, citando anche una registrazione in cui Amber Heard riferisce di aver colpito Johnny Depp. "Il nocciolo della questione è che questo dimostra che è lei quella violenta, non il signor Depp. Lui non è un picchiatore di moglie [parole utilizzate dal tabloid]."

David Sherborne ha poi aggiunto: "Se fosse stato un uomo a dire ciò che la signora Heard ha detto e ad ammettere ciò che ha ammesso, se quest'uomo fosse stato il signor Depp, riuscite a immaginare quanta costernazione ci sarebbe?"

L'avvocato, inoltre, citando un messaggio in cui l'attrice di Aquaman scrive "Io sono Amber e ottengo sempre ciò che voglio", l'ha accusata di aver sabotato le prove, salvo poi accusare a sua volta gli altri di mentire. "I dottori mentivano, le infermiere mentivano, gli agenti di polizia mentivano... solo la signora Heard, che ripeteva come un mantra ben provato che non era qui per chiamare bugiardo qualcun altro, solo la signora Heard aveva sempre ragione, in ogni caso."