Johnny Depp: gli avvocati di Amber Heard non chiameranno più la star a testimoniare!

Il team legale di Amber Heard non ha più intenzione di chiamare Johnny Depp al banco dei testimoni come testimone. In precedenza era stato riferito che Depp sarebbe stato il terzo testimone chiamato a testimoniare per un controinterrogatorio nel processo per diffamazione in corso. Al momento, il motivo della modifica è sconosciuto.

Depp sta attualmente facendo causa a Heard per un totale di $ 50 milioni, per via dell' editoriale del 2018, pubblicato sul Washington Post, che avrebbe gravemente danneggiato la sua carriera, sebbene Heard non abbia menzionato Depp per nome nel pezzo. Il team legale di Depp sostiene che i riferimenti, insieme alle precedenti accuse di abusi della Heard, sono stati sufficienti a causare danni alla reputazione della star di Pirati dei Caraibi. L'attrice, in risposta, ha negato le accuse e ha contro-citato in giudizio Depp per $ 100 milioni.

Nel corso del processo, Heard ha accusato Depp di abusi fisici ed emotivi che vanno dalle minacce al tentato omicidio. In precedenza ha affermato: "Questo è un uomo che ha cercato di uccidermi. Ovviamente è spaventoso. È anche mio marito". Tuttavia, quando in seguito le è stato chiesto il perché avrebbe regalato a Depp un coltello, nonostante le affermazioni che indicavano come l'attore fosse spesso ubriaco e pericoloso, ha detto: "Non mi sono mai preoccupata di una pugnalata".

Intanto, Kate Moss testimonierà nel processo Depp-Heard.