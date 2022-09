Johnny Depp già avvistato con un'altra donna, fine del rapporto con Joelle Rich?

Qualche giorno fa è arrivata la notizia che Johnny Depp starebbe frequentando Joelle Rich, suo rappresentante legale nel caso poi perso contro il The Sun parecchio tempo fa. La natura del rapporto tra i due però non è del tutto chiara, in quanto c'è chi sostiene che i due non sarebbero una coppia fissa ma vedrebbero anche altre persone.

La maggior parte degli organi di stampa sembra essere d'accordo su quanto detto, ma c'è molto disaccordo su quanto sia seria la relazione. US Weekly ha definito la relazione "seria" e ha detto che la "chimica è fuori scala". People ha confermato che i due si frequentano, ma ha detto che non è una cosa seria. Ora TMZ dice che i due non sono "esclusivi" e che lui è già stato avvistato con un'altra donna durante le riprese del suo nuovo film in Francia. Secondo quanto riferito, i due si sarebbero "appartati" sul set del suo nuovo film Jeanne Du Barry.

Come per molte altre cose della vita privata di Johnny Depp, il significato di "intimo" dipende solo dalla vostra interpretazione. Data la sua incredibile fama e la sua storia di frequentazione di molte belle donne, durante i periodi in cui Depp è single, tendono a susseguirsi tonnellate di voci. Alcune di esse hanno un significato. Altre no. Naturalmente, si sono in gran parte spente durante la sua lunga relazione di 14 anni con Vanessa Paradis e poi di nuovo durante il suo breve matrimonio con Amber Heard, ma sono tornate in pieno vigore e probabilmente continueranno fino a quando non si sistemerà ufficialmente con qualcuno.

Dopo una lunga assenza, Johnny Depp tornerà a recitare in Jeanne Du Barry, prima pellicola che dovrebbe vederlo tornare sul grande schermo dai tempi de Il caso Minamata. Il film ripercorrerà la storia d’amore fra l’omonima cortigiana, interpretata dalla stessa regista Maïwenn, e il Re di Francia Luigi XV, ruolo andato all’attore di Pirati dei Caraibi.