Johnny Depp augura un felice 2021: 'Tempi difficili, ma desidero il meglio per tutti'

I film di Johnny Depp non saranno cancellati da Netflix, ma la star di Pirati dei Caraibi non ha comunque trascorso un 2020 perfetto, tra processi e licenziamenti. Un anno difficile per tutti, per questo l'attore ha deciso di salutare il 2021 con un messaggio di speranza.

"Auguro a tutti buon anno. Anche se il mondo è in lutto, in cerca di giorni migliori, spero che tutti voi possiate trovare un momento per sorridere stanotte e, ancor più importante, per ridere e far ridere gli altri, il più possibile. So che può risultare difficile in questi tempi duri, ma auguro tanta felicità e salute a tutti".

Le parole sono accompagnate dalla prefazione de 'giorni della tua vita' di William Saroyan, spettacolo teatrale del 1939 che valse all'autore il New York Drama Critics Circle Award e il Premio Pulitzer. Il testo mette in scena i drammi e le aspirazioni dell'animo umano, attraverso personaggi solitari, sognatori e filosofi in cerca di opportunità.

"Nei giorni della tua vita, vivi, così che in quel meraviglioso periodo non ci siano bruttezza o morte per te e per tutte le vite che la tua vita tocca. Insegui la bontà ovunque, e quando la trovi, portala allo scoperto, lascia che sia libera e senza vergogna".

Intanto Depp ha deciso di ricorrere in appello dopo aver perso la causa contro il quotidiano The Sun, dopo quello che i suoi legali giudicano non essere stato un giusto processo. L'attore dovrà apparire in tribunale anche in America, per un'altra causa in cui sarà nuovamente coinvolta Amber Heard.