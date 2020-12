Johnny Depp augura buone feste: 'Spero che il prossimo anno sia migliore'

Questi sono sicuramente tempi duri per Johnny Depp, il processo a suo carico non si è concluso nel migliore dei modi e l'attore si trova ora a dover fare i conti con le molteplici accuse di violenza e anche l'incredibile licenziamento da Animali Fantastici.

Depp spera così di potersi lasciare alle spalle questo 2020 terribile su tutti i fronti e spera vivamente che il prossimo anno possa essere migliore. Questo augurio lo ha rivolto anche ai suoi follower su Instagram con un post in cui augura loro buone feste.

"Quest'anno è stato così difficile per così tante cose. Spero che il futuro possa essere migliore. Buone vacanze a tutti! Il mio amore e rispetto per tutti voi. Eternamente, JD".

Depp ha scritto il suo messaggio per le vacanze accanto a una foto in bianco e nero con il frontman dei Pogues Shane MacGowan sul set del documentario Crock of Gold, prodotto dall'attore. Si tratta della prima volta in cui Depp si rivolge direttamente ai suoi fan da quando aveva annunciato il mese scorso che la Warner Bros gli aveva esplicitamente chiesto di dimettersi dal suo ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici.

Intanto Depp ha deciso di ricorrere in appello per la sentenza contro il Sun, i suoi legali ritengono infatti ingiusto l'esito del processo.