Johnny Depp, nuovo audio di Amber Heard:'Tu vittima di violenza? Nessuno ti crederà'

Il Daily Mail ha diffuso un nuovo audio di Amber Heard che sta facendo molto discutere in queste ore. Nell'audio, l'attrice si rivolge in maniera molto dura nei confronti di Johnny Depp, accusato di violenze dall'ex moglie. Le parole di Heard rivolte all'attore stanno facendo il giro del mondo, così come gli altri dettagli sul processo.

"Dì al mondo, Johnny Depp, io Johnny Depp, un uomo, anch'io sono vittima di violenza domestica. Vediamo quanti ti crederanno" si sente nell'audio diffuso dal tabloid.



Heard prosegue:"Come potrei colpirti? O farti perdere l'equilibrio? Vai alla sbarra e dì 'Ha cominciato lei'. Sul serio? Sono una donna di 52 kg. Non sono mai stata in grado di sopraffarti, questa è la differenza tra me e te. C'è il mondo intero, c'è una giuria, c'è un giudice che vedrà che c'è una differenza molto grande tra me e te".



Nell'audio si sente anche Amber Heard fare riferimento ad una lite precedente con Johnny Depp nella quale, a suo dire, l'avrebbe colpito con uno schiaffo e non con un pugno. Nei giorni scorsi Howard Stern ha accusato Johnny Depp di essere narcisista, criticando il suo atteggiamento in questo processo.

In questi giorni sono diversi i testimoni che si stanno alternando nell'aula di tribunale di Fairfax, in Virginia.



Ieri ha fatto molto discutere la testimonianza dell'ex portiere di Johnny Depp, che ha rilasciato le sue dichiarazioni tramite videochiamata a distanza.