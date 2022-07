Johnny Depp, l'attore in compagnia dell'avvocata Camille Vasquez al concerto di Jeff Beck

Johnny Depp e Camille Vasquez hanno avuto tutto il tempo di stringere un buon rapporto: i due hanno trascorso buona parte del loro tempo in aula, nel corso di queste ultime settimane, nell'ambito del processo per diffamazione ad Amber Heard, e sembrano aver cominciato a provare una decisa simpatia reciproca.

Già da tempo, non a caso, circolano voci su una possibile relazione tra attore e avvocata (voci che, per la cronaca, recentemente Camille Vasquez non ha voluto commentare in alcun modo): i nostri sono comunque effettivamente stati visti più volte insieme al di fuori dell'aula, proprio come accaduto qualche sera fa durante un evento al quale, in effetti, mantenere un profilo basso sarebbe stato praticamente impossibile.

Depp e Vasquez si sono infatti presentati insieme al concerto di Jeff Beck (con, il quale, ricordiamo, Depp ha scritto un album recentemente annunciato dall'uscita del primo singolo): la coppia ha ovviamente immediatamente attirato l'attenzione, con più di un fan pronto a fotografarli o a registrare video che li ritraessero in compagnia l'uno dell'altra.

La cosa, ovviamente, non prova che tra i due ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia: certo è, comunque, che occasioni del genere sono proprio ciò che gli amanti del gossip desiderano più di ogni altra cosa! Vedremo, a questo punto, se i diretti interessati avranno qualcosa da dire al riguardo.