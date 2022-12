Johnny Depp, l'attore commuove tutti: di nuovo nei panni di Jack Sparrow per Make-A-Wish

Da tempo ci si chiede cosa succederà alla carriera di Johnny Depp dopo la bufera burocratica con Amber Heard. Ora, Johnny torna nella versione 'tradizionale' del personaggio per mandare un messaggio d'incoraggiamento al canale Youtube di Kori, un bambino della Make-A-Wish.

"Allora, Capitano Kori, volevo dire, ho dimenticato di dire, non ho detto, lo dico ora. Dicendolo, lo dirò. Ho sentito parlare di questo Youtube channel di cui parlano nella vostra era, non lo capisco ma perché no? Sarò lieto di seguire il tuo canale e dirò a tutti i miei amici di seguirti"

Così afferma Depp, anzi, Jack Sparrow con la sua tipica parlata incomprensibile, confusa e ubriaca. Non è la prima volta che Johnny Depp è tornato nei panni del suo storico personaggio fuori dal franchise: qualche tempo l'attore era tornato in una versione barbata di Jack Sparrow">tornato in una versione sbarbata di Jack Sparrow. Il messaggio è tenerissimo: Depp interpreta un Jack Sparrow che si approccia al mondo moderno e alla tecnologia imperante, e il personaggio accetta di buon grado di seguire il trend e il canale Youtube di Kori: Kraken The Box, sul quale Kori ha anche pubblicato una conversazione con l'attore.

Kori è un ragazzino americano di 11 anni che fa parte dell'associazione Make-A-Wish, che dopo ripetuti trapianti di cuore falliti è ora in cure palliative e non sa quanto effettivamente gli rimarrà. A riempire di gioia le sue giornate è stato proprio il suo attore preferito, che aggiunge a fine video:

"Sono il tuo fan numero 1, Capitano Kori. Buona fortuna"