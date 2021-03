Johnny Depp attende l'appello e svela altre 'bugie' di Amber Heard

La corte d'appello britannica è attesa oggi con il suo verdetto sul caso di Johnny Depp contro il Sun, che lo aveva accusato di essere un "picchiatore di mogli" vincendo pure al primo grado il processo. La sentenza dovrebbe prevedere un rifacimento di tale processo e intanto i legali di Depp sono all'attacco contro Amber Heard.

Tempo fa Johnny Depp aveva perso la causa contro il Sun, fatto che portò al suo licenziamento da Animali Fantastici 3 e alla perdita del ruolo di Gellert Grindelwald nonostante avesse già iniziato a girare le sue scene. Depp adesso spera di ribaltare tale sentenza, che assolveva il Sun per averlo chiamato "wife-beater".

I legali dell'attore adesso sostengono che il mancato versamento in beneficenza dei 7 milioni ottenuti dalla Heard siano da considerarsi come una "bugia manipolatoria". "Non prenderemo una decisione entro oggi, ma ne prenderemo una in breve tempo e la metteremo nero su bianco", ha commentato il giudice della corte d'appello britannica.

Ecco quanto sostenuto dalla difesa di Depp: il Giudice Nicol "ha fallito nell'intraprendere un'adeguata analisi del racconto mutevole della signora Heard, nonostante l'importanza della coerenza come considerazione della testimonianza di un testimone." Secondo Sherbone, "Niccol ha concluso che l'appellante era colpevole di gravi aggressioni fisiche senza tenere conto o addirittura riconoscere che la signora Heard aveva fornito della prove false, senza confrontare la sua versione con i documenti e le prove di altri testimoni."

Il Giudice Nicol aveva respinto la richiesta iniziale di Depp affermando che i proprietari del giornale, News Group Newspaper, avevano dimostrato che quanto scritto nell'articolo era "sostanzialmente vero".