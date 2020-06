Johnny Depp attacca Amber Heard: da dove arrivano i soldi per la beneficienza?

Johnny Depp e il suo team legale hanno emesso un mandato di comparizione per indagare circa i contatti che la sua ex moglie Amber Heard potrebbe aver avuto con un certo numero di organizzazioni a scopo benefico dopo il chiacchieratissimo divorzio della coppia.

La star di Pirati dei Caraibi ha richiesto tutti i documenti che legano la Heard con l'American Civil Liberties Union (ACLU) e l'ospedale pediatrico di Los Angeles per indagare circa le donazioni che sono state fatte dall'attrice dopo il divorzio, con il suo team legale che vuole scoprire quanti soldi la donna avrebbe trasferito a varie associazioni no profit.

Secondo i nuovi documenti legali ottenuti da The Blast, Depp ha presentato le citazioni in Virginia, chiedendo al tribunale di costringere ciascuna organizzazione a rinunciare a tutte le informazioni riguardanti la sua ex moglie, dalla quale è legalmente separato dal 2017. Il team dell'attore chiede "tutte le comunicazioni", inclusi "eventuali scambi scritti o verbali tra persone o entità pubbliche e private, inclusi, a titolo esemplificativo, conversazioni, tabulati telefonici, lettere, e-mail, promemoria, rapporti, telegrafi, fax, mostre, messaggi di testo e qualsiasi altro documento che confermi o sia correlato allo scambio scritto o verbale". Le citazioni in giudizio chiedono "tutti i documenti che si riferiscono o riflettono qualsiasi donazione fatta dalla signora Heard dall'1 gennaio 2016 ad oggi".

La mossa arriva dopo l'accordo sul divorzio della coppia, in cui si afferma che l'attrice otterrà $7 milioni dall'attore, soldi che però si è convenuto sarebbero stati donati proprio in beneficenza. La star di Sweeney Todd ha recentemente citato in giudizio Amber Heard per diffamazione a causa di un articolo che l'attrice ha scritto nel dicembre 2018 per il The Washington Post, nel quale si riferiva a se stessa come "un personaggio pubblico che rappresenta le donne vittime di abusi domestici".

