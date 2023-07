Johnny Depp artista a tutto tondo: svelato il suo primo dipinto autoritratto

Castle Fine Art ha svelato il primo autoritratto di Johnny Depp, Five, che sarà disponibile per l'acquisto nei prossimi tredici giorni. L'opera d'arte è stata dipinta nello stesso identico stile della prima serie artistica di Depp intitolata Friends & Heroes, ispirata ad una foto scattata in un servizio fotografico per Dior.

"L'ho fatto nello studio di Ralph Steadman all'incirca nel 2021. L'ho guardato e, non so perché, ho pensato che servisse qualcos'altro. Aveva bisogno di ulteriori... informazioni" ha dichiarato Depp in una videointervista.



"Ho sentito il bisogno di scrivere fondamentalmente il conto alla rovescia degli anni, essenzialmente ho scritto solo 'cinque' perché stavo appena entrando nel quinto anno di... follia" ha spiegato l'attore, cercando di addentrarsi nella genesi creativa della sua opera.



La star - tornata a recitare nel film d'apertura di Cannes dal titolo Jeanne du Barry - secondo il comunicato stampa, si è immersa nella creazione di Five come mezzo di guarigione creativa nel 2021 ed è tornata nel progetto all'inizio del 2023.

"Non è a cosa più semplice e comoda fare un autoritratto. Anche se, in un modo strano, quasi tutto ciò che fai è un autoritratto. In un modo o nell'altro".



In base a quanto dichiarato da Depp, parte dei profitti sarà devoluta a Mental Health America, organizzazione no-profit:"Una causa estremamente meritevole" ha commentato l'attore.



Johnny Depp non ha più bisogno di Hollywood, come ha dichiarato lui stesso a maggio dopo il boicottaggio subito in seguito al processo dello scorso anno.