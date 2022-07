Johnny Depp si dà all'arte figurativa: le sue 780 opere vengono vendute in poche ore!

Sono passati quasi due mesi da quando Johnny Depp ha vinto il processo con Amber Heard. Da allora l'attore è tornato a suonare, pubblicando un singolo realizzato con Jeff Beck, e ha ripreso anche a dipingere, inaugurando un'esposizione che è finita sold out in poche ore.

Le opere sono state mostrate e vendute al Castle Fine Art, e sono ispirate a uno stile che ricorda la pop art e la street art. Si tratta di ben 780 pezzi, che sono stati venduti in un lasso di tempo davvero breve una volta che il sito del Castle Fine Art le ha messe online. Le opere sono finite nelle mani dei compratori per un prezzo di £ 3950, fruttando così una bella cifra alla galleria che ha registrato un record di vendite.

Stiamo parlando di una produzione a cui l'attore 59enne si è dedicato per mesi, e che ha chiamato Friends and Heroes. La collezione è infatti composta da ritratti che raffigurano persone che Depp conosce o a cui si è ispirato nel corso della sua vita. Per rappresentare questi volti l'attore ha preso delle foto di riferimento, spesso anche piuttosto famose.

"Ho sempre usato l'arte per esprimere i miei sentimenti e per riflettere su coloro che hanno più importanza di tutti per me, come la mia famiglia, i miei amici e le persone che ammiro" ha detto Depp in una dichiarazione. "I miei dipinti circondano la mia vita, ma li ho tenuti per me e limitato me stesso. Nessuno dovrebbe mai porre un limite e sé."

Intanto, mentre ammiriamo le opere dell'attore, arriva una novità: arriva finalmente un primo ruolo per Johnny Depp dopo il processo!