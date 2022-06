Johnny Depp, in arrivo il nuovo album con Jeff Beck! Ecco il primo singolo

I fan di Johnny Depp sanno bene quanto la musica sia importante nella vita della star di Pirati dei Caraibi, che ha sempre affiancato alla sua carriera da attore una discretamente fortunata attività da chitarrista: proprio su questo fronte, stando a quanto leggiamo, sono dunque in arrivo delle interessanti novità.

Nel giorno del compleanno di Johnny Depp, che spegne oggi ben 59 candeline, è stato infatti rilasciato il primo singolo del nuovo album che la star di Edward Mani di Forbice ha registrato in collaborazione con qualcuno che nel mondo delle sei corde è una vera e propria leggenda, vale a dire il celebre chitarrista Jeff Beck.

Si chiama 18 l'album che vede il nostro Johnny (che, ricordiamo, è anche membro del supergruppo Hollywood Vampires con Alice Cooper e Joe Perry) collaborare con il suo celebre collega: l'uscita di questo nuovo lavoro del Depp musicista è prevista per il prossimo 15 luglio ed è stata anticipata proprio in queste ore dal singolo This is a Song for Miss Hedy Lamarr.

"Abbiamo scherzato sul fatto che ci sentissimo come dei 18enni, da qui è nato il titolo dell'album" sono state le parole di Jeff Beck al riguardo. Curiosi? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, cos'hanno detto i legali di Johnny Depp sulla versione dei fatti presentata da Amber Heard durante il tanto discusso processo per diffamazione.