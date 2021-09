Johnny Depp arriva su Sky col nuovo film Minamata: ecco quando vederlo, anche in streaming

Johnny Depp è il protagonista de Il caso Minamata, nuovo film diretto da Andrew Levitas e in arrivo in Italia questa settimana su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Il film, biopic che racconta la storia vera del fotoreporter Eugene Smith, andrà in onda in prima tv su Sky Cinema Uno venerdì 17 settembre alle 21.15, e sarà riproducibile anche in streaming su NOW e on demand sul servizio Sky Go. Nel cast, accanto a Johnny Depp, un esemble di star giappponesi che include Hiroyuki Sanada, Jun Kunimura, Minami, Ryo Kase,Tadanobu Asano e Akiko Iwase.

La storia è incentrata sul celebre fotoreporter W. Eugene Smith (Johnny Depp): alcolizzato, in polemica con il mondo dell’informazione e senza più alcun rapporto con i figli, Eugene vive in solitudine e rifiuta perfino di lavorare. Un incarico speciale affidatogli dal direttore della rivista Life però attira la sua attenzione e lo porta nella città costiera giapponese di Minamata, devastata dall'avvelenamento da mercurio, risultato di decenni di inquinamento industriale da parte della Chisso Corporation, un’importante azienda chimica giapponese. Eugene entra in contatto con la comunità di pescatori del villaggio e, armato della sua macchina fotografica, documenta i loro sforzi per convivere con la grave malattia causata dall’avvelenamento da mercurio, nella zona ormai tristemente conosciuta come 'malattia di Minamata'.

