Johnny Depp arriva a Roma! L'attore ospite della 19esima edizione di Alice nella Città

Mentre a Venezia la festa è ormai finita, nel resto d'Italia non si smette di parlare di cinema: ad ottobre prenderà infatti il via la Festa del Cinema di Roma e, con essa, la sua sezione autonoma e parallela Alice nella Città, che quest'anno potrà contare sul nome di un ospite che non mancherà di mandare in delirio i tanti fan presenti.

Stiamo parlando di Johnny Depp: l'ex-star di Pirati dei Caraibi, già recentemente accolta con enorme affetto al Karlovy Vary International Film Festival, prenderà infatti parte alla 19esima edizione della rassegna che si terrà nella Capitale dal 14 al 21 ottobre di quest'anno tra l'Auditorium Parco della Musica e l'Auditorium della Conciliazione.

Depp sarà presente al festival per presentare Puffins, la nuova serie d'animazione spin-off del film Arctic - Un'Avventura Glaciale che vedrà Depp prestare voce e tratti somatici alla pulcinella di mare protagonista dello show, Johnny Puff. Depp presenzierà inoltre anche a un omaggio dedicato ai tanti personaggi interpretati dall'attore nel corso della sua lunga carriera.

"Ci sono attori che risultano inscindibilmente legati ad alcuni dei personaggi che hanno interpretato nella loro carriera e viceversa: Edward Mani di Forbice, Jack Sparrow, Willy Wonka, hanno vissuto avventure così epiche grazie anche al carisma di Johnny Depp. Attori come lui hanno dato anima e corpo a personaggi entrati nell’immaginario del pubblico di diverse generazioni e per questo, nonostante il tempo che passa, rimangono tra i più amati e iconici di tutti i tempi" hanno dichiarato Fabia Bettini e Gianluca Giannelli di Alice nella Città. Tra poco più di un mese, dunque, vedremo quale sarà l'accoglienza riservata da Roma alla star di Edward Mani di Forbice.