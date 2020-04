Johnny Depp arriva su Instagram: il video di speranza vola sopra il milione di followers

Nella notte Johnny Depp è approdato finalmente sul popolare social network Instagram con la sua pagina ufficiale, che ha subito rimpolpato caricando in tempo reale prima una foto e subito dopo un video di "presentazione".

Come potete vedere in calce all'articolo, il primo contenuto è stato lo scatto dal "dietro le quinte" del video arrivato successivamente, che lo stesso Depp ha descritto come: "Ciao a tutti, sto preparando qualcosa per voi ... datemi un minuto."

Poco dopo è arrivato il filmato in questione, un messaggio di speranza in questi tempi difficili nel quale la star di Pirati dei Caraibi ha dichiarato: "Ciao a tutti. Questa è la mia prima esperienza nel mondo dei social media. Non ho mai fatto nulla di simile prima. Non credo di aver mai sentito alcun motivo particolare fino ad ora. Ma ora è il momento di aprire un dialogo, poiché la minaccia di questo nemico invisibile ha già causato tragedie incommensurabili e danni enormi alla vita delle persone. Le persone sono malate e senza cure. Le persone si ammalano e combattono per respirare. Le persone stanno morendo a tassi spaventosamente alti. Molti non sono in grado di provvedere ai loro figli e alle loro famiglie a seguito di questa orribile pandemia globale".

Depp ha continuato a incoraggiare le persone a usare il proprio tempo a casa per essere creativi, tenendo fede ad un motto personale che lui stesso ha seguito in passato: "Non è permesso annoiarsi".

"So che in questo momento sembra che entrambe le nostre mani siano legate dietro la schiena, e in una certa misura lo sono", ha aggiunto Depp. "Ma le nostre menti sono illimitate e i nostri cuori non sono incatenati e possiamo prenderci cura gli uni degli altri, e in questo modo prevarremo. La cura è sempre vicina allo sguardo, è proprio di fronte a te in ogni momento e ti basta dare un'occhiata."

Infine, Depp ha concluso il suo video rivelando che ha registrato una cover di "Isolation" di John Lennon con il chitarrista Jeff Beck, che puoi ascoltare cliccando qui. "Grazie mille, credo che arriveranno molti altri contenuti. Quindi ci rivedremo lungo la strada. Fino ad allora, rimani al sicuro."

