Johnny Depp, Animali Fantastici 3: sarà Mads Mikkelsen a sostituirlo!

Deadline riporta che Warner Bros. ha scelto il sostituto di Johnny Depp per interpretare il mago malvagio Grindelwald nel terzo episodio di Animali Fantastici: le trattative sono state avviate con Mads Mikkelsen, che a meno di grossi dietrofront a questo punto sarà la new entry del franchise!

Le fonti del magazine hanno dichiarato che l'attore danese sarebbe la scelta numero uno del regista David Yates per interpretare il villain della serie, ma l'obiettivo della produzione è ovviamente quello di rispettare il programma tracciato nei giorni scorsi dopo aver spostato la data di uscita originale del 12 novembre 2021 a quella dell'estate 2022, e considerato che Johnny Depp aveva già filmato una scena prima di essere licenziato è chiaro che, come si dice, the show must go on, e anche con una certa fretta: il cast guidato da Eddie Redmayne e Jude Law del resto è già sul set e ci si aspettano trattative lampo.

Ricordiamo che a Johnny Depp è stato chiesto dalla Warner Bros di ritirarsi dal ruolo dopo che è uscito sconfitto dalla lunga e brutta battaglia legale che lui stesso aveva intrapreso contro il tabloid inglese The Sun e l'ex moglie Amber Heard, che l'attore aveva denunciato per diffamazione. Di recente Mads Mikkelsen, amato dai lettori di Everyeye anche per i suoi trascorsi nel mondo dei videogame, ha terminato le riprese del film Chaos Walking, diretto da Doug Liman e con protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley.

