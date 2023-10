Johnny Depp o Angelina Jolie: chi fu pagato di più per The Tourist?

Johnny Depp fu pagato 15.000 dollari a parola in un suo vecchio film, ma in The Tourist, chi fu pagato di più tra lui e Angelina Jolie?

Le due star di Hollywood hanno recitato assieme in The Tourist, film del 2010 diretto da Florian Henckel von Donnersmarck e girato in Italia. Se paragonati in base alle parole pronunciate da ognuno, Angelina Jolie ha pronunciato un numero totale di 999 parole per interpretare il ruolo di agente di polizia sospeso nel film, che le ha fruttato quasi 21 milioni di dollari, è stata quindi pagata 20.934 dollari per ogni parola pronunciata nel film. Johnny Depp ha guadagnato invece “solo” 20.000 dollari a parola, considerando però che nel film ha avuto relativamente più tempo sullo schermo rispetto alla Jolie. Sembra quindi che The Tourist sia un raro caso in cui Johnny Depp non è “la star assoluta” del film in termini di cachet.

Sembra inoltre, secondo Celeb Bitchy, che i due non si sopportassero a vicenda più di tanto: “È stufa di Johnny. La loro chimica avrebbe dovuto essere perfetta, ma in privato non vanno d'accordo. Johnny si ritira nella sua roulotte finché non viene chiamato di nuovo. Pensa che lei sia davvero piena di sé.” Dopotutto anche Christian De Sica, attore anche lui in The Tourist, aveva parlato in una passata intervista di due personalità totalmente diverse.

Ma quali sono invece i prossimi progetti di Johnny Depp nel mondo del cinema?