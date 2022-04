Johnny Depp ammette l'uso di droghe: 'Dovevo fuggire dai miei problemi personali'

Dopo aver definito diaboliche le accuse di Amber Heard, nel corso del processo che lo vede contrapposto all'ex-moglie Johnny Depp ha fatto riferimento all'uso prolungato di sostanze stupefacenti nel corso della sua vita, spiegando che erano indispensabili per poter fuggire dai propri problemi personali. Ecco cosa ha dichiarato l'attore.

Nel corso del processo per diffamazione contro la Heard, è stato tirato in ballo l'uso di droghe da parte di Depp, cosa che lo stesso attore ha ammesso. Depp ha confermato di aver assunto droghe per anni e che la sua dipendenza ha avuto inizio principalmente per sfuggire ai problemi personali. Depp ha dichiarato alla corte di aver iniziato a usare droghe quando era molto giovane, ricordando di aver preso le "pillole per i nervi" di sua madre a 11 anni, per "sfuggire alla preoccupazione e ai sentimenti" e per "sfuggire alla natura caotica" della sua vita familiare.

Tuttavia, l'attore ha insistito sul fatto di non aver mai preso droghe per fare festa. Invece, le ha usate per "calmare" il dolore. Depp ha aggiunto che il ritratto che la Heard ha fatto della sua tossicodipendenza è "montato ad arte" e ha definito le sue affermazioni "palesemente false". Depp ha continuato dicendo di essere diventato un facile bersaglio perché la Heard conosceva i segreti della sua vita e li ha usati contro di lui. "Non sono un maniaco che ha bisogno di essere sempre fatto", ha testimoniato Depp.

L'attore ha poi ricordato l'inizio della sua relazione con la Heard avvenuto sul set di The Rum Diary, quando entrambi stavano con altre persone. Depp ha quindi definito la relazione come "troppo bella per essere vera". "Era attraente, amorevole, intelligente, gentile, divertente, comprensiva. Avevamo molte cose in comune, tra cui l'amore per la musica blues, la letteratura...". Ma non è durato a lungo. "Dopo un anno e mezzo è diventata quasi un'altra persona. E' veramente molto strano quando un giorno sei Cenerentola, per dire, e sei secondi dopo sei Quasimodo".

