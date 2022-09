Johnny Depp, un amico lo difende nel suo nuovo libro: 'Amber Heard è una manipolatrice'

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard si è conclusa con la vittoria di Depp in primo grado, ma adesso sembra che si andrà al processo di appello dopo che la Heard è stata condannata a pagare all'ex-marito 10 milioni di dollari per diffamazione a mezzo stampa. Ora un amico intimo dell'attore si è scagliato contro l'attrice nel suo libro.

Il comico Doug Stanhope è stato amico di Johnny Depp per anni, compreso il periodo in cui era sposato con l'attrice Amber Heard. Sembra che abbia un punto di vista interno su quello che è stato quel rapporto, di cui scrive nel suo libro No Encore for the Donkey. Un segmento del libro (riportato dal Daily Mail) si concentra sull'incontro con Depp poco dopo la morte della madre. Nell'estratto si legge:

"Sua moglie, Amber Heard, sembra che lo stia prendendo di nuovo in giro, suppongo sfruttando l'occasione della sua debolezza per manipolarlo ancora di più, e più duramente".

Questa è certamente un'opinione forte su Amber Heard e su come era quando lei e Johnny Depp erano ancora sposati. Doug Stanhope sembrava credere che l'attrice di Aquaman stesse cercando di manipolare Depp durante un periodo di lutto. Resta da vedere se qualcuno del team della Heard risponderà a queste dichiarazioni.

Più avanti, nello stesso segmento del suo nuovo libro, Doug Stanhope ha offerto il suo punto di vista sulla relazione tra Johnny Depp e Amber Heard, prendendo di mira il personaggio di quest'ultima. Secondo il suo punto di vista da insider:

"Amber sembrava aver recitato la parte della sempre affettuosa protettrice di Johnny. La crudele disfunzione di questo matrimonio non è nulla che non si sia visto da vicino con i propri amici, se non si è sofferto in prima persona. Qualcuno vicino a te, bloccato in una relazione violenta, che non ammetterà mai di essere effettivamente maltrattato o, se lo farà, darà la colpa a qualsiasi altra circostanza, o a se stesso, e continuerà ad andare avanti e a peggiorare".

Intanto, Heard ha licenziato il suo team legale e ne ha assunto uno tutto nuovo in preparazione appunto del processo d'appello.