Johnny Depp/Amber Heard, tolti i sigilli ai documenti del processo! Segreti mai visti

Nonostante ciò che è emerso dal processo tra Johnny Depp e Amber Heard abbia infiammato i fan e l'opinione pubblica, la querelle giudiziaria avrebbe potuto essere maggiormente sensazionale. I sigilli tolti ad una raccolta di 6.000 pagine di documenti mostrano come entrambe le parti abbiano combattuto aspramente durante il processo.

Secondo Elaine Bredehoft, avvocata di Johnny Depp, la giuria del caso del Regno Unito, persa dall'attore nei confronti del Sun che lo aveva definito 'picchiatore di mogli', non avrebbe preso in considerazione un'enorme quantità di prove. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile dichiarazione di bancarotta di Amber Heard, in seguito al verdetto della giuria.

I documenti a cui sono stati tolti i sigilli contengono diversi dettagli interessanti. Si parla di metadati, perché se il team di Depp aveva accusato Heard di ave modificato le foto mostrate in aula, il team di Heard aveva posto un'obiezione simile per le foto mostrate da Depp; si era fatto riferimento in particolare a dei metadati limitati che rivelano le date di 'creazione' e 'modifica' e 'ricevuta'/'inviata' delle foto dell'attore, che sarebbero state in contraddizione con le sue dichiarazioni.



Sempre secondo il team di Heard, Depp & co. avrebbero tentato d'inserire al processo 'questioni personali irrilevanti' come foto di nudo di Heard e altri dettagli che sarebbero stati svelati per tentare di mostrare l'attrice da un punto di vista frivolo e maligno.

Nei documenti si parla anche del rapporto di Johnny Depp con Marilyn Manson e il team dell'attore sostiene che il tentativo dei legali di Heard di 'diffamare il signor Depp associandolo al signor Manson è più pregiudizievole che probatorio'. Le trascrizioni sono state omesse dal processo.



Il team di Depp avrebbe cercato di escludere dettagli del quadro medico di Johnny Depp, tra cui prove della sua assunzione di Valtrex, Nexium e Cialis. Secondo i legali le sue condizioni mediche erano 'marginali e senza valore probatorio'. E se avesse vinto Heard? Ecco la risposta di Depp nei documenti:"Può essere l'opinione di un uomo o di 200 persone o di 1.000 persone e potrebbero credere che ho fatto quelle cose a cui non ho preso parte di tutto quello che afferma la signora Heard. È pura finzione, quindi posso solo sperare che la gente ascolti la verità e capisca.. [...] Quello che sto dicendo è che se la decisione fosse a favore della signora Heard allora è ciò che accadrà ma non mi farà dire 'Oh mio Dio, devo averlo fatto'".



Alla fine il verdetto della giuria è stato diverso: Johnny Depp ha vinto il processo nei confronti dell'ex moglie Amber Heard.