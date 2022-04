Johnny Depp e Amber Heard, la terapista della coppia parla di abusi reciproci

Il processo ad Amber Heard per le accuse di diffamazione mosse da Johnny Depp è ormai entrato nel vivo: da giorni in tribunale si assiste all'avvicendarsi di testimoni di entrambe le parti, tra cui anche la terapista dell'ormai ex-coppia, che ha parlato di violenze e abusi reciproci nel corso della tormentata relazione tra le due star.

Dopo la straziante deposizione della sorella di Johnny Depp, infatti, la corte ha ascoltato la testimonianza registrata nei mesi scorsi dalla dottoressa Laurel Avis Anderson: quest'ultima ha raccontato le tormentate sedute di terapia effettuate tra l'ottobre e il dicembre del 2015, durante le quali più di una volta sia Depp che Heard minacciarono di andar via.

Secondo Anderson, abusi e violenze erano all'ordine del giorno, ma avvenivano in maniera reciproca: la terapista ha però escluso che Depp abbia assunto comportamenti violenti con le sue precedenti partner. "Penso che in qualche modo riuscisse a controllarsi. Con Ms. Heard, invece, era costantemente su di giri. Avevano dato il via a quella che io vedevo come una situazione di abusi reciproci" sono state le sue parole.

Secondo Anderson, inoltre, tra i due c'erano enormi problemi di comunicazione, con Heard stessa che ribadiva di non volere il divorzio, ma di desiderare di volere il divorzio: "Lei sapeva che la loro situazione non era salutare". Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi: al di fuori dell'aula, intanto, i fan di Johnny Depp si sono accampati per manifestare il proprio sostegno all'attore.