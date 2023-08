Johnny Depp e Amber Heard, ripercorriamo la storia: quando si innamorarono i due attori?

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard non è stato né una vittoria né una sconfitta: ora che si è finalmente concluso, siamo spinti a tornare indietro con la memoria e porci interrogativi sulla loro relazione. In particolare, quando si innamorarono?

L'attore di Cry Baby, La fabbrica di cioccolato e Pirati dei Caraibi ha avuto una relazione con la modella Vanessa Paradis, conosciuta a Parigi nel lontano 1998. Quattordici anni più tardi, nel 2012, il legame si interruppe bruscamente: secondo alcune fonti, Amber Heard potrebbe aver contribuito alla rottura.

Dopodiché, i due attori si incontrarono sul set di The Rum Diary - Cronache di una passione (diretto da Bruce Robinson, 2011): il film racconta la storia di Paul Kemp, giornalista freelance povero e alcolizzato che, trasferitosi da New York a Porto Rico, conosce la bellissima Chenault e ne rimane affascinato. La passione tra i due attori è sbocciata senza difficoltà... ma Depp era attanagliato dal senso di colpa: all'epoca, infatti, avevano entrambi un partner. Ciò non ha impedito che si baciassero anche fuori dal set, all'interno della roulotte dell'uomo.

Era il 2015 quando Johnny Depp e Amer Heard si sposarono, dopo una relazione iniziata nel 2012. Come sappiamo tutti, però, quattro anni più tardi numerosi contrasti hanno spinto la donna a chiedere il divorzio, con tutto il lungo, sofferto processo che ne è derivato. Quest'ultimo si è concluso con la vittoria di Depp, ma molte questioni rimangono irrisolte.

Riuscirà il film in arrivo su Netflix a gettare luce sugli aspetti più minuziosi della faida? Per scoprirlo, ecco tutto quello che c'è da sapere su Johnny Depp vs Amber Heard.