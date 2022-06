Johnny Depp-Amber Heard, rinviato il verdetto: i giurati chiedono aiuto al giudice

In seguito a diverse ore passate in camera di consiglio la giuria del processo di Fairfax, in Virginia, che vede contrapposti gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard, ha deciso di rinviare il doppio verdetto. Secondo gli esperti ci vorranno parecchi giorni per arrivare alla decisione finale sulla lunga querelle giudiziaria.

La problematica risiede nell'articolo del Washington Post nel 2018, due anni dopo il divorzio tra i due.

I giurati avrebbero chiesto delucidazioni alla giudice Penny Azcarate su come interpretare l'editoriale che ha creato un polverone e ha portato Johnny Depp a citare in giudizio l'ex moglie, per averlo definito, senza nominarlo, 'picchiatore di mogli'.



A questo punto, secondo quanto riporta La Stampa, le deliberazioni proseguiranno nella mattinata di domani, per cercare di arrivare ad un doppio verdetto tanto atteso anche dall'opinione pubblica. L'attenzione mediatica nei confronti del procedimento giudiziario ha prodotto diversi momenti virali nel processo Depp/Heard, tanto che i meme e le gif hanno spopolato per settimane sui social.



Johnny Depp e Amber Heard iniziarono una relazione nel 2012 per convolare successivamente a nozze nel 2015.

Il successivo burrascoso divorzio ha avuto ulteriori strascichi e accuse reciproche di violenze. Ora toccherà alla giuria di Fairfax emettere il verdetto.



Johnny Depp è comparso al concerto di Beck a Sheffield, sorprendendo i fan e la stampa, dopo mesi di notizie legate esclusivamente al processo con Amber Heard.