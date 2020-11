Johnny Depp e Amber Heard: ricordate le famose feci nel letto? Ecco come andò realmente

Nelle scorse ore è arrivata la decisione sulla causa di Johnny Depp, che ha visto l'attore di Pirati dei Caraibi lottare contro la sua ex moglie Amber Heard e il quotidiano The Sun in un processo per diffamazione.

Dopo il verdetto sfavorevole alla star, continuano ad emergere ulteriori dettagli: in particolare il giudice Andrew Nicol ha specificatamente parlato delle famose feci nel letto di Johnny Depp, per le quali l'attore accusò la Heard. Si tratta di una delle note a margine più disgustose dell'intera vicenda, cresciuta in un assurdità nel corso dei mesi: ecco cosa ha detto il giudice a questo proposito.

"Per quel che vale, ritengo che sia improbabile che la signora Heard o uno dei suoi amici sia stato responsabile di quell'episodio". Il giudice ha sottolineato che Johnny Depp lasciò l'appartamento il giorno successivo, e che quindi "sarebbe stata una trovata alquanto inefficace per 'vendicarsi' del signor Depp."

Johnny Depp durante il processo aveva testimoniato: "Non è stato lasciato da un cane di tre o quattro libbre. Sono convinto che sia stata la signora Heard o una delle sue amiche a lasciare feci umane sul letto." Ma Nicol ha anche notato che sono state fornite prove a sufficienza per constatare che uno dei cani della Heard poteva "non avere la piena padronanza delle proprie viscere a causa del consumo accidentale un di marijuana".

Insomma non è stato il maggiordomo, in questo caso ...