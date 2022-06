Johnny Depp vince al processo! Amber Heard pagherà 15 milioni di dollari

Ormai ci siamo. Il processo del nuovo millennio, sicuramente il più mediatizzato della storia anche a mezzo social, è praticamente arrivato a conclusione. Il tribunale ha fatto sapere che la giuria ha raggiunto un verdetto nella causa per diffamazione intentata da Johnny Depp ad Amber Heard. L'esito a minuti, in diretta.

Arriva quindi a conclusione il processo di Fairfax, Virginia (USA) che da settimane vede contrapposti l’attore Johnny Depp e l’attrice nonché ex moglie Amber Heard. Gli estremi della causa, considerando il boomerang mediatico ottenuto dal dibattimento e più in generale dalla storia fra i due, sono ben noti. Dopo l’incontro sul set e una brevissima parentesi di matrimonio, il divorzio sembrava essersi concluso in maniera pacifica. Ma anni dopo un articolo pubblicato da Amber Heard per il Washington Post in cui si dichiarava sopravvissuta a violenze sessuali e fisiche da parte del coniuge, pur senza fare il nome di Depp, aveva dato origine a tutto.

Oggi, dopo una prima sconfitta nel processo per diffamazione mosso al The Sun, l’attore torna in aula per far causa direttamente alla moglie per quell’articolo originale del Washington Post, chiedendo 50 milioni di risarcimento. Nel frattempo, l’ex moglie ha avviato un contro-procedimento per diffamazione da 100 milioni di dollari, sostenendo che il processo stia ledendo la sua credibilità. Dopo aver annunciato un rinvio del verdetto nel processo Depp solo di recente, la giuria ha fatto però un immediato passo indietro, giungendo a un verdetto per entrambe le cause in parallelo.

Attualmente, il tribunale riporta che l’esito dovrebbe essere annunciato nella giornata di oggi alle 12:00 del fuso orario PT, vale a dire alle 21 esatte ora italiana. L'attore, fa sapere il comunicato, non sarà presente in aula perché impegnato nel tour con Jeff Beck. Aggiorneremo questo articolo in diretta non appena i risultati del processo verranno resi noti, a minuti.



Per quanto riguarda tutte le questioni sollevate da Johnny Depp in merito all'articolo di Amber Heard presso il Washington Post, il tribunale riconosce ragione a Johnny Depp di ogni singola imputazione, dalla falsità del contenuto dell'articolo all'intento diffamatorio e danneggiante di Amber Heard. E condanna contestualmente l'imputata a un risarcimento di 15 milioni di dollari totali, di cui 10 di risarcimento e 5 in danni.



Per quanto riguarda il procedimento parallelo di Amber Heard portato avanti alla luce del processo - da considerare che la difesa aveva chiesto che i dibattimenti si svolgessero in assenza di telecamere - il tribunale riconosce all'attrice solo un risarcimento per 2 milioni di dollari e nessuno per quanto riguarda i danni.



Dal momento che la legge della Virginia prevede un tetto massimo di 350 mila dollari in danni, Johnny Depp riceverà un totale di 8 milioni e 350 mila dollari, già calcolata la differenza con i 2 milioni che dovrà versare ad Amber Heard.