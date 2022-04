Johnny Depp, Amber Heard si prepara a testimoniare al processo contro l'ex marito

Amber Heard testimonierà per prima settimana prossima in difesa di se stessa al processo che la vede imputata per diffamazione e contrapposta all'ex marito Johnny Depp, che l'ha citata per 50 milioni di dollari. La star di Aquaman dovrebbe essere la prima al banco dei testimoni nella giornata di lunedì nel tribunale di Fairfax.

Prima dell'inizio del processo, iniziato dopo svariati rinvii lo scorso 11 aprile, Amber Heard aveva tentato in tutti i modi di far archiviare la causa. Nell'estate del 2020 fu invece lei stessa a far causa a Depp per 100 milioni di dollari. Amber Heard ha accusato Johnny Depp di violenza sessuale proprio nelle battute iniziali del processo in Virginia.



Amber Heard potrebbe essere la prima testimone della prossima settimana anche se tutto può cambiare da un momento all'altro. Le probabilità sono comunque molto alte. I legali di Depp non hanno commentato tale ipotesi alla stampa.

"È difficile non credere che Amber possa rivelarsi un'arma davvero efficace contro Johnny Depp per la sua stessa difesa. Indipendentemente da come hanno cercato di caratterizzarla, in tribunale è stata semplicemente molto composta e non ha mai detto una parola fuori posto" ha dichiarato a Deadline una fonte vicina ai legali di entrambi gli schieramenti.



In questi giorni è stato diffuso un audio di Amber Heard nel quale l'attrice si rivolge con toni molto duri nei confronti di Johnny Depp. Il caso nel tribunale di Fairfax riprenderà nella giornata di lunedì 2 maggio.