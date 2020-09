Johnny Depp, Amber Heard si oppone al rinvio del processo:'Non rispetta le date'

Non accenna a concludersi la querelle giudiziaria e mediatica tra Johnny Depp e Amber Heard. Dopo due rinvii del processo causati dalla pandemia di Coronavirus, il 31 agosto Depp ha richiesto un rinvio dei procedimenti in corso e programmati a metà gennaio, per il periodo compreso tra marzo e giugno 2021. Il motivo è lavorativo.

Nel periodo in cui è stato programmato il processo Johnny Depp sarà impegnato sul set di Animali Fantastici 3. La star tornerà nei panni di Grindelwald, dopo aver interpretato il personaggio in una breve apparizione in Animali Fantastici E Dove Trovarli e poi con un ruolo di rilievo in Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald.



Le riprese del terzo capitolo della saga creata da J.K. Rowling sono fissate da ottobre a febbraio 2021 a Londra. Al momento Depp è chiamato a rispondere ad una deposizione in aula il prossimo 5 ottobre ma è probabile che la data cambierà a causa degli impegni dell'attore.

Tuttavia Amber Heard non ci sta. L'attrice, tramite i suoi avvocati, ha negato il suo assenso al rinvio del processo:"Al querelante non dovrebbe essere consentito di ritardare il processo e continuare a causare questo danno semplicemente perchè è in programma un film le cui riprese sono in conflitto con il processo e per il quale non ha fatto alcuno sforzo per rispettare le date della deposizione".

Inoltre l'entourage legale di Heard spiega che, nel caso il giudice acconsentisse al rinvio del processo, sarebbe lei ad avere problemi legati al lavoro:"La carriera dell'imputata si è praticamente interrotta, ad eccezione di Aquaman 2, perchè le era stato detto mesi fa che avrebbero iniziato le riprese nel febbraio 2021. L'avvocato della Warner Bros. ha detto di non sapere con precisione quando inizieranno le riprese di Aquaman 2 ma che ciò avverrà comunque nella primavera del 2021, che è un ulteriore motivo per negare il rinvio del processo".



Su Everyeye trovate tutte le rivelazioni scioccanti su Amber Heard e Johnny Depp. Nel frattempo Depp ha chiesto il rinvio del processo e vedremo quale sarà la decisione del giudice.