Johnny Depp, Amber Heard:'Non ricordo cosa successe quando mi aggredì con la bottiglia'

Il team legale di Johnny Depp ha controinterrogato Amber Heard nella giornata di lunedì e si è soffermato anche sulla presunta violenza che l'attrice avrebbe subito dal marito con una bottiglia di liquore. L'avvocatessa Camille Vasquez ha chiesto alcuni dettagli a Heard di quanto avvenne in quell'occasione.

All'inizio del mese Amber Heard aveva ricordato un episodio del marzo 2015 in cui Johnny Depp avrebbe lanciato una bottiglia di bourbon, l'avrebbe raccolta, premendola contro la moglie nella zona del viso e del collo, tagliandole la faccia e violentandola con l'oggetto.



Nel controinterrogatorio, come riporta il New York Post, Vasquez ha chiesto all'attrice il motivo per cui non ci fossero delle cartelle cliniche che accertassero l'aggressione, nonostante Heard avesse sostenuto di essersi ferita ai piedi, sanguinando, dopo la presunta violenza, senza aver cercato cure. L'avvocatessa ha chiesto a Heard in che modo si fosse creata la situazione sfociata, secondo l'ex moglie di Depp, nella violenza. Il primo interrogatorio a Amber Heard si era svolto ad inizio maggio.



"Come ho sempre detto, non ricordo esattamente cosa sia successo prima, o la sequenza" ha dichiarato Heard. L'attrice aveva specificato il timore che la bottiglia usata per la presunta violenza fosse rotta, nonostante la foto scattata alla bottiglia dopo l'incidente la mostrava ancora intatta.

Depp aveva raccontato di essere lui la vittima, perché mentre era impegnato a girare Pirati dei Caraibi, Heard gli lanciò una bottiglia di vodka che gli tagliò metà dito:"Non ho aggredito Johnny in Australia. Non ho mai aggredito Johnny".



Amber Heard ha ribadito che la maggior parte delle violenze che avrebbe subito da Depp sarebbero nate quando l'attore era sotto l'effetto di sostanze:"Quando le cose andavano bene, erano davvero buone".

Nel frattempo i fan di Depp sono convinti della vittoria dell'attore dopo il video di Amber Heard e James Franco mostrato in aula durante il controinterrogatorio.