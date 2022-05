Johnny Depp, Amber Heard licenzia il team di PR prima della sua deposizione

Amber Heard ha licenziato la sua agenzia di pubbliche relazioni, Precision Strategies, pochi giorni prima della sua testimonianza nella battaglia giudiziaria in corso con il suo ex marito Johnny Depp. Heard avrebbe allontanato il team di Precision Strategies a causa della pubblicità negativa su di lei nel corso del processo.

A riportarlo è il New York Post. Il nuovo team di PR di Heard è guidato da David Shane e dalla sua azienda, la Shane Communications, secondo The Wrap.



Shane Communications è la stessa agenzia che rappresentava The Management Group, quando Depp li ha citati in giudizio nel 2017 in una causa per frode da 25 milioni di dollari, risoltasi nel 2018.

La decisione di Heard di cambiare il team deriverebbe dalla frustrazione per ciò che le sue fonti affermano, ovvero che 'la sua storia non viene raccontata in maniera efficace'. La deposizione di Amber Heard dovrebbe concretizzarsi nella giornata di martedì.



Johnny Depp e Amber Heard si stanno affrontando a livello giudiziario ormai da diversi anni, dopo che Heard ottenne un ordine restrittivo temporaneo nei suoi confronti nel 2016. Attualmente stanno battagliando per un editoriale del 2018 in cui Johnny Depp viene definito un 'picchiatore di mogli' pur senza citarlo esplicitamente.



Amber Heard ha accusato Johnny Depp di violenza sessuale e domestica; accuse che l'ex star di Pirati dei Caraibi e Animali Fantastici ha sempre rispedito al mittente, dichiarando di essere innocente.