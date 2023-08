Johnny Depp e Amber Heard, film insieme sul divorzio? La proposta di Alice Cooper

La storia del divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard è nel mirino mediatico dal lontano 2017, perciò non sorprende che Alice Cooper (compagno di Depp nella band musicale Hollywood Vampire) gli abbia proposto un insolito progetto: un film sul divorzio.

"Ho una grande idea" ha dichiarato Cooper in un'intervista al Times, riportando le parole dette all'amico. "Tu e Amber realizzate un remake de La guerra dei Roses. Chi non andrebbe a vederlo?".

Per chi non conosce il film, La guerra dei Roses (The War of the Roses in lingua originale) è un film del 1989, diretto da Danny DeVito e basato sul romanzo omonimo di Wrren Adler. La trama – appunto – è incentrata sull'avvocato Gavin D'Amato che, notando la determinazione del suo cliente nel voler divorziare, racconta la storia di due persone che in precedenza si sono rivolte a lui: Oliver e Barbara Rose, interpretati rispettivamente da Michael Douglas e Kathleen Turber.

Depp avrebbe riso alla proposta dell'amico, probabilmente per l'indole di non parlare della vita privata. "Johnny è un bravo chitarrista" ha aggiunto Cooper, "e forse sarebbe stato molto felice di intraprendere una carriera simile, suonando al lato del palco e senza avete addosso tutti quei riflettori. È un bravissimo attore, ma non ha visto nessuno dei suoi film".

Difficile valutare se la proposta di Cooper sia fattibile o meno: da un lato, genererebbe una risonanza mediatica ancora più grande, se possibile; dall'altro, però, sappiamo benissimo come Depp e Heard non siano più in buoni rapporti, con tutte le difficoltà sul set che ne deriverebbero. A proposito, quando si innamorarono Johnny Depp e Amber Heard?