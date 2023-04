Johnny Depp e Amber Heard, due vite in lontananza un anno dopo l'inizio del processo

Ad un anno dall'inizio del processo, Johnny Depp e Amber Heard conducono due vite agli antipodi come riporta in queste ore il magazine People, che sottolinea come al termine del procedimento giudiziario con la vittoria di Depp e la condanna di Heard per tutti e tre i capi d'imputazione, l'attrice abbia lasciato gli USA.

Secondo il magazine, Heard "non vedeva l'ora di lasciare gli Stati Uniti con sua figlia"; l'attrice è madre di Oonagh Paige, di soli 2 anni.



Amber Heard 'vive in Spagna, dove ha maggiore privacy. Il processo è stato oltremodo stressante per lei e voleva soltanto ricominciare da capo fuori dal Paese. È entusiasta di lavorare e ricominciare le riprese. Era esausta e delusa dal processo. Si sentiva maltrattata" riporta una fonte a People "Ora è tutto alle spalle, ha una nuova energia ed è concentrata sulle cose che ama'.



E Johnny Depp? Dopo il processo si è concentrato sul lavoro. L'anno scorso è andato in tournée con il chitarrista e caro amico Jeff Beck, morto a gennaio a 78 anni. Johnny Depp tornerà al cinema in Jeanne du Barry, in cui interpreta re Luigi XV al fianco della co-star e regista francese Maïwenn. Il film aprirà il prestigioso Festival di Cannes il 16 maggio.



"Non appena il suo tour è terminato si è lanciato nelle riprese di Jeanne du Barry. Sono state impegnative ma Johnny è entusiasta del ritorno. Pensa che sia perfetto che questo dramma storico sia presentato a Cannes. Johnny vive in Europa dal processo, ha una frequentazione ma non è fidanzato".



La vittoria di Johnny Depp arrivò lo scorso 1° giugno dopo settimane di estenuante processo.