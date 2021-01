Johnny Depp, Amber Heard ha dato davvero i soldi del divorzio in beneficenza? I dettagli

Prosegue la battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard. Dopo che la star di Aquaman è stata co-protagonista nel processo che ha messo di fronte Depp e il tabloid The Sun, ora l'attenzione si concentra sul risarcimento per il divorzio ottenuto dall'attrice, dell'ammontare di 7 milioni di dollari, che l'attrice disse di aver dato in beneficenza.

Pare che siano emersi dubbi sull'effettiva donazione di questi soldi, anche se negli USA si vocifera che si tratta soltanto di una mossa del Daily Mail per aiutare Johnny Depp ad ottenere un nuovo processo nei confronti del The Sun, che pochi mesi fa vinse la causa di diffamazione intentata da Depp a causa di un pezzo nel quale veniva definito 'picchiatore di mogli'.



L'avvocatessa di Heard, Elaine Bredehoft ha risposto:"Lo sforzo del signor Depp di piazzare storie sui media che criticano Amber per non aver adempiuto a tutte le donazioni che ha promesso in beneficenza è l'ennesimo tentativo disperato di distogliere l'attenzione dalle conclusioni della Corte del Regno Unito relative alle accuse secondo cui il signor Depp ha commesso abusi domestici e violenza".

Tuttavia qualche riscontro pare ci sia stato. Nel 2019 una lettera della Children Hospital Foundation di Los Angeles chiedeva all'attrice 'se la CHLA dovesse aspettarsi ulteriori rate della sua donazione o se la sua promessa non sarà mantenuta'.

Amber Heard ha poi dichiarato di aver donato tutti e 7 i milioni di dollari del divorzio dal marito, dopo alcuni intoppi iniziali nell'accordo con Depp. Un impegno elogiato anche dal giudice Andrew Nichol nel processo inglese.

Nel frattempo procede la controquerela per diffamazione di Heard nei confronti di Johnny Depp e pare che l'attore possa arrivare a perdere circa 100 milioni di dollari.



Pare inoltre che Depp volesse Amber Heard rimossa da Aquaman 2 mentre qualche giorno fa Johnny Depp ha augurato buon anno a tutti i suoi follower sui social.